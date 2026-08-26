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Vereadores de Apucarana fazem sessões extraordinárias para nesta sexta-feira (28)

A 30ª Sessão Extraordinária será realizada às 11 horas, seguida pela 31ª Sessão Extraordinária, às 11h20

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vereadores de Apucarana fazem sessões extraordinárias para nesta sexta-feira (28)
Autor Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Apucarana realizará, nesta sexta-feira (28), duas sessões extraordinárias da 19ª Legislatura, destinadas à discussão e votação de matérias de interesse do município.

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As sessões foram convocadas pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Danylo Acioli (MDB), conforme as atribuições estabelecidas pelo Regimento Interno do Legislativo. Os trabalhos serão realizados no Plenário da Câmara Municipal de Apucarana.

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A 30ª Sessão Extraordinária será realizada às 11 horas, seguida pela 31ª Sessão Extraordinária, às 11h20. Entre as matérias em pauta estão projetos de lei relacionados à segurança, saúde, meio ambiente, servidores públicos, entidades de utilidade pública, transporte coletivo e questões administrativas do município, além de requerimento e moções de aplausos.

A população pode acompanhar as sessões presencialmente, no plenário da Câmara, ou por meio da transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Apucarana no YouTube.

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