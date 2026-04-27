Vereadores de Apucarana fazem sessão itinerante no Núcleo João Paulo

O núcleo João Paulo I, um dos maiores de Apucarana (PR), recebeu ontem a primeira Sessão Itinerante da Câmara de Vereadores realizada em um bairro. O projeto do Legislativo visa ampliar a aproximação com a comunidade e dar a possibilidade à população de apresentar demandas diretamente aos vereadores. Veja o vídeo no final do texto

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Na sessão, realizada no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a pauta foi enxuta. Dos sete projetos em pauta de votação, quatro foram retirados. Entre os que restaram, dois projetos foram aprovados em segunda discussão. De autoria de Moisés Tavares (Avante), os vereadores aprovaram a inclusão da Festa de Santo Expedito no Calendário Oficial de Eventos do Município de Apucarana.



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Também foi aprovado um projeto dos vereadores Lucas Leugi (PSD) e Odarlone Orente (PT) que estabelece a obrigatoriedade da realização de aferição de glicemia capilar em crianças durante a triagem nos serviços de urgência e emergência do município.

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"Isso tem importância capital, porque o diabetes juvenil muitas vezes tem um diagnóstico tardio; por isso, é tão importante aferir a glicemia como rotina em crianças e adolescentes", comenta o vereador Odarlone, que é médico.

Os vereadores também aprovaram um requerimento de autoria de Eliana Rocha (Solidariedade), residente no bairro, solicitando informações acerca da previsão de ampliação do CMEI Benedito Leugi, do aumento de vagas e de uma eventual construção de um novo CMEI na região do Núcleo João Paulo e bairros adjacentes. "Tenho sido muito procurada pela população do bairro em relação a essa demanda", destacou a vereadora.

Na ocasião, também foi celebrado o anúncio da conquista de recurso para a reforma da UBS Raul Castilho. De acordo com o vereador Pablo da Segurança (Cidadania), a verba foi conquistada através do deputado federal Felipe Francischini.

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“São R$ 315 mil investidos na UBS do João Paulo para termos condições melhores e mais qualidade para os moradores. Dentro de alguns dias será assinada a ordem de serviço”, afirmou Pablo da Segurança.

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