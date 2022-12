Vereadores de Apucarana avaliam ações na última sessão do ano

Da Redação

A Câmara de Apucarana realizou na tarde desta segunda-feira (12) a última sessão ordinária de 2022 antes de entrar em recesso de final de ano, previsto para começar no dia 20 de dezembro. Com apenas três matérias na pauta de votação, todas aprovadas sem maiores discussões, vereadores aproveitaram o encontro para fazer um balanço de suas atividades individuais no decorrer deste ano.

No entanto, os trabalhos não param por aí. Na próxima sexta-feira (dia 16), os vereadores voltam a se reunir em duas sessões extraordinárias pela manhã para limpeza de pauta e votação de alguns projetos encaminhados pelo Executivo em regime de urgência. E no dia 19 (segunda-feira), às 16 horas, participam de uma sessão específica para eleição da nova Mesa Executiva do Legislativo para o biênio 2023/2024.

O presidente da Câmara, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), conduziu os trabalhos até determinado momento da sessão, porém teve que se ausentar por problemas de saúde na família. O comando da sessão foi assumido pelo vice-presidente vereador Mauro Bertoli (União Brasil).

Na sessão desta segunda-feira, a Câmara aprovou um projeto de lei do Poder Executivo que denomina de Bernadete Cazarini Kurahashi a Rua D do Loteamento Residencial Cazarin II; um projeto de lei de autoria do vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), que concede título de Cidadão Benemérito de Apucarana ao atleta de Jiu-Jitsu Rafael Teixeira, pela conquista de vários títulos na categoria em níveis municipal, estadual e nacional; e foi aprovado requerimento do vereador Marcos da Vila Reis (PSD), que pede informações à empresa de Correios e Telégrafos sobre o horário de entrega de encomendas e correspondências no Distrito da Vila Reis. Vereador pede que as correspondências cheguem ao Posto de Distribuição dos Correios da localidade pela manhã e não no final do dia.

Vereadores comentaram ainda a ordem de serviço para construção do Hospital de Apucarana, assinado nesta segunda-feira pelo prefeito Junior da Femac (PSD). Vereadores da base manifestaram confiança e otimismo de que a obra vai trazer um benefício muito grande para a população. “Esse é mais um passo importante para Apucarana, porque primeiro se coloca o projeto no papel, o que demora um tempo, mas depois se tira do papel”, comentou por exemplo o vereador Toninho Garcia (União Brasil).

O vereador Lucas Leugi (PP) também parabenizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que anunciou a construção em Apucarana de uma unidade de pronto atendimento de saúde no Jardim Ponta Grossa, para desafogar a atual UPA.

Por, Edison Costa

