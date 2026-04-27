Vereadores de Apucarana aprovam repasses de R$ 1,1 mi para entidades

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Os vereadores da Câmara Municipal de Apucarana aprovaram nesta segunda-feira (27), em duas sessões extraordinárias, um pacote de projetos de lei do Executivo Municipal. Entre os destaques da pauta está a autorização de repasses de mais de R$ 1,1 milhão para organizações da sociedade civil (OSC) que representam entidades locais.

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Os recursos das transferências voluntárias aprovadas, provenientes de diferentes fontes, beneficiam diretamente a Apae, a Adefiap (Associação de Deficientes Físicos de Apucarana), o Lar São Vicente de Paula, a Edhucca (Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho), o Comander, a Casa do Dodô e o Lar Sagrada Família.

Foram aprovadas doze das dezesseis matérias encaminhadas pelo Executivo à Câmara. Segundo explica o líder do prefeito na Casa, Moisés Tavares (Avante), quatro projetos não foram à votação porque não tiveram relatórios aprovados nas comissões em tempo hábil ou receberam pedidos de vista.

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Tavares detalha que receberam pedidos de vista dois projetos envolvendo doação de áreas. "São os projetos que destinam o imóvel recentemente adquirido no Residencial Cazarin para doação, visando à construção da sede da Defensoria Pública e também da sede do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) no município", afirma o vereador.

Os outros dois projetos que não foram para votação envolvem mudanças no sistema de cargos e carreiras do funcionalismo: um trata de engenheiros e nutricionistas, e o outro discute o enquadramento funcional de atendentes de creche. Ambos devem seguir para votação nas próximas sessões ordinárias.

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