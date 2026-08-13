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SAÚDE PÚBLICA

Vereadores de Apucarana aprovam projetos para digitalizar saúde e ampliar quadro médico

Programas "Saúde na Palma da Mão" e "Mais Médicos" foram chancelados por unanimidade nesta quinta-feira (13)

Escrito por Da Redação
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Vereadores de Apucarana aprovam projetos para digitalizar saúde e ampliar quadro médico
Autor Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou nesta quinta-feira (13), por unanimidade, dois projetos voltados à modernização e ampliação do atendimento na rede pública municipal de saúde. Votadas em sessões extraordinárias convocadas pelo presidente do Legislativo, Danylo Acioli (MDB), as propostas de autoria conjunta de todos os vereadores criam os programas "Saúde na Palma da Mão", que institui o agendamento digital no município, e o "Mais Médicos em Apucarana", focado na contratação e fixação de profissionais na cidade.

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O programa "Saúde na Palma da Mão" prevê a implantação de um sistema eletrônico via aplicativo para celular, site, WhatsApp ou outras plataformas para a marcação, confirmação, acompanhamento e cancelamento de consultas e exames na atenção primária. A legislação, no entanto, garante que a inovação tecnológica funcionará como uma alternativa para facilitar o acesso dos moradores, sem substituir ou extinguir a tradicional modalidade presencial.

Já o programa "Mais Médicos" estabelece diretrizes para atrair profissionais em início de carreira à rede pública, ampliar o efetivo e reduzir filas de espera por atendimentos especializados. A proposta prevê ações diretas de estímulo à permanência desses médicos na cidade, especialmente naquelas áreas apontadas com maior demanda assistencial.

Além da pauta prioritária da saúde, os parlamentares analisaram alterações na estrutura administrativa da própria Casa. O projeto de resolução da Mesa Executiva que modifica cargos em comissão, padrões de vencimentos e regras de publicidade na composição dos gabinetes parlamentares foi aprovado, registrando apenas o voto contrário do vereador Moisés Tavares. Em contrapartida, o projeto que instituía a campanha Agosto Lilás, voltada ao combate da violência contra a mulher, de autoria de Eliana Rocha, foi retirado definitivamente de tramitação.

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A ordem do dia também foi marcada pela aprovação de diversas honrarias e reconhecimentos institucionais, debatidos em primeiro e segundo turnos. No âmbito das utilidades públicas e ações sociais, o Templo de Umbanda Caboclo Pena Dourada na Casa de Ogum Beira Mar recebeu a certificação municipal, enquanto a entidade Edhucca foi agraciada com o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias pelos seus 25 anos de atuação. Nas homenagens pessoais, a Câmara aprovou títulos de Cidadão Honorário aos professores José Fernando Perini e Osvaldo Massaji Ohya, e de Cidadão Benemérito ao médico Tales Rubens de Nadai, além da concessão do Prêmio Atleta Destaque ao paratleta Giovane Vieira de Paula.

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