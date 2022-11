Vereadores de Apucarana aprovam cinco matérias; saiba mais

Da Redação

Em menos de uma hora, a Câmara de Vereadores de Apucarana realizou na tarde desta segunda-feira (21) a sua sessão ordinária da semana. A reunião foi dirigida pelo vice-presidente da Casa, vereador Mauro Bertoli (União Brasil), em função da ausência do titular Franciley Preto Godói Poim (PSD).

Sem assuntos polêmicos na ordem do dia e sem discussão, foram aprovadas cinco das oito matérias constantes da pauta de votação, enquanto duas foram retiradas de pauta em função da ausência do autor Poim e um projeto do Executivo que autoriza abertura de crédito adicional no valor de R$ 150 mil foi suspenso por uma semana por pedido de vistas do vereador Lucas Leugi (PP).

Foram aprovados um projeto de lei do Executivo que procede alienação de imóvel à empresa Gonçales Pneus Ltda.; um projeto do vereador Marcos da Vila Reis (PSD) que concede o Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias à Escola Chen Tai Chi Apucarana; um projeto do vereador Luciano Facchiano (PSB), que implanta vagas de carga e descarga na área central para motocicletas; e dois requerimentos do vereador Lucas Leugi (PP), ambos pedindo informações ao Executivo sobre cumprimento de leis aprovadas em 2020.

O encontro dos vereadores só não durou menos porque foi dado espaço ao presidente do Movimento da Consciência Negra (Macone) de Apucarana, Carlos Alberto Figueiredo. Ele falou sobre o 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), da luta dos negros contra o racismo e o preconceito e das políticas públicas em defesa e valorização da classe que vêm sendo implantadas em Apucarana com apoio do Poder Público Municipal.

No final, Mauro Bertoli convocou a próxima sessão ordinária para o dia 29, uma terça-feira, no horário regimental. Essa sessão mudou de dia porque na segunda-feira (dia 28), às 13 horas, tem jogo da Seleção Brasileira contra a Suíça.

EXPEDIENTE NA COPA

O presidente da Câmara, vereador Poim, também baixou nesta segunda-feira portaria estabelecendo o horário de funcionamento interno do Legislativo nos dias de jogos da Seleção Brasileira. No dia 24 (quinta-feira), quando o Brasil joga contra a Sérvia às 16 horas, o expediente será apenas das 8 às 14 horas; no dia 28, quando o Brasil enfrenta a Suíça às 13 horas, o Legislativo vai funcionar das 8 às 12h30 apenas; e no dia 2 de dezembro, quando acontece o jogo entre Brasil e Camarões às 16 horas, o expediente será das 8 às 14 horas.

