Vereadores de Apucarana aprovam 3 projetos e 3 requerimentos na sessão desta terça (08)







Em sessão rápida pós-feriado com poucas matérias em pauta os vereadores de Apucarana (PR) aprovaram nesta terça-feira (08) três projetos de lei e três requerimentos. Entre os destaques está a aprovação, em segunda discussão de projeto de lei que declara de utilidade pública a Atreva – Associação Três Reis de Voleibol de Apucarana, que é desenvolvida nas dependências do colégio estadual.

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O autor do projeto, vereador Sidnei de Oliveira (MDB) destaca, na justificativa, que a atuação entidade representa um importante apoio às políticas públicas voltadas ao esporte, à educação e ao fortalecimento dos vínculos comunitários. Também em segundo turno foi aprovado – com votos contrários de Lucas Leugi (PSD), Dr. Odarlone (PT) e Eliana Rocha (Solidariedade) – projeto do executivo que altera sistema de cargos e carreira dos servidores municipais, especificamente em relação ao cargo de veterinário, ajustando carga horária dada previsão de realização de concurso público para provimento do cargo, atualmente vago.

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A controvérsia, bem como os votos contrários, foram gerados por conta do dispositivo reduzir remuneração dos profissionais. “Sou contrário a um dispositivo que vai aumentar a carga horária e reduzir salários dos profissionais”, argumenta o vereador Dr. Odarlone.

Os vereadores também aprovaram requerimentos e projeto de autoria de Guilherme Livoti de legislação visando consolidar as honrarias oficiais do município, além de instituir uma relação oficial e única dos agraciados.





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