Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Vereadores de Apucarana aprovam 3 projetos e 3 requerimentos na sessão desta terça (08)

Sessão ordinária foi realizada após o feriado da Intependência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline



Em sessão rápida pós-feriado com poucas matérias em pauta os vereadores de Apucarana (PR) aprovaram nesta terça-feira (08) três projetos de lei e três requerimentos. Entre os destaques está a aprovação, em segunda discussão de projeto de lei que declara de utilidade pública a Atreva – Associação Três Reis de Voleibol de Apucarana, que é desenvolvida nas dependências do colégio estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Touro de rodeio escapa, mata mulher na rua e é morto por moradores no PR

O autor do projeto, vereador Sidnei de Oliveira (MDB) destaca, na justificativa, que a atuação entidade representa um importante apoio às políticas públicas voltadas ao esporte, à educação e ao fortalecimento dos vínculos comunitários. Também em segundo turno foi aprovado – com votos contrários de Lucas Leugi (PSD), Dr. Odarlone (PT) e Eliana Rocha (Solidariedade) – projeto do executivo que altera sistema de cargos e carreira dos servidores municipais, especificamente em relação ao cargo de veterinário, ajustando carga horária dada previsão de realização de concurso público para provimento do cargo, atualmente vago.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A controvérsia, bem como os votos contrários, foram gerados por conta do dispositivo reduzir remuneração dos profissionais. “Sou contrário a um dispositivo que vai aumentar a carga horária e reduzir salários dos profissionais”, argumenta o vereador Dr. Odarlone.

Os vereadores também aprovaram requerimentos e projeto de autoria de Guilherme Livoti de legislação visando consolidar as honrarias oficiais do município, além de instituir uma relação oficial e única dos agraciados.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vereadores de Apucarana aprovam 3 projetos e 3 requerimentos na sessão desta terça (08)
AutorFoto: Louan Brasileiro
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Câmara Municipal notícias locais Política projetos de lei VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV