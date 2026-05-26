Vereadores cobram Saúde por sobrecarga no Pronto Atendimento Infantil no frio





O aumento expressivo nos casos de doenças respiratórias, impulsionado pela chegada dos dias mais frios, entrou no centro dos debates da Câmara Municipal de Apucarana. Em entrevista coletiva concedida após a sessão ordinária itinerante realizada na noite de segunda-feira (25), no Colégio Estadual Nilo Cairo, vereadores demonstraram preocupação com a sobrecarga no sistema de saúde da cidade, especialmente no Pronto Atendimento Infantil (PAI).



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O presidente do Legislativo, vereador Danylo Acioli (MDB), alertou para a falta de planejamento e estrutura da pasta responsável para lidar com o aumento sazonal da demanda. Ele cobrou ações diretas do secretário de Saúde para evitar que a população sofra nas madrugadas geladas aguardando por fichas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

"E agora que a gente tá na época de frio, parece que o pessoal da saúde não entendeu muito bem e não se preparou para isso. Tá faltando exame para o pessoal que tem doença respiratória, então Covid e outros exames que precisam ser feitos. E obviamente também está faltando, infelizmente, empatia, porque tão mantendo o pessoal na fila da madrugada durante esse período de frio. Dizer que o inverno sempre acontece na mesma época, que esse período de frio sempre acontece. Então o pessoal precisa se preparar", criticou Acioli.

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O vereador Odarlone Orente (PT) endossou a preocupação e relatou o cenário que presenciou durante uma visita ao Pronto Atendimento Infantil na segunda-feira. Segundo o parlamentar, o fluxo elevado de pacientes está sobrecarregando severamente as equipes médicas e de enfermagem.

"Lá eu pude perceber o número expressivo de crianças e pais que estavam ali para ter atendimento. 282 pessoas antes das 13 horas do dia já tinham sido atendidas. Então havia uma sobrecarga sobre os servidores, as servidoras que estavam lá", destacou Orente.





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