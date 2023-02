Vereadora deixa a Câmara de Apucarana para assumir secretaria

Da Redação

O pedido de licença foi protocolado na tarde desta segunda-feira (06)

A Câmara Municipal de Apucarana realizou na tarde desta segunda-feira a primeira reunião ordinária de 2023, após o recesso de final e início de ano. A sessão foi específica para escolha dos novos integrantes das sete comissões permanentes e duas especiais.

Na volta dos trabalhos, a vereadora professora Jossuela Martins Pirelli (PROS) apresentou à Mesa Diretora do Legislativo pedido de licença da Câmara a partir desta terça-feira (dia 7) por tempo indeterminado. Ela informou que vai assumir o comando da Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo a um convite feito pelo prefeito Junior da Femac (PSD). Ela vai substituir a atual secretária Ana Paula Nazarko.

“Aceitei o convite pensando todos os dias, perdendo noites de sono, mas acreditando no novo desafio que terei pela frente”, afirmou Jossuela, acrescentando que esta sua decisão deu até “um friozinho na barriga”. Ela disse que decidiu encarar o desafio “apostando no trabalho em equipe, na capacidade das pessoas, exatamente como ocorreu nesses anos em que trabalhou como vereadora.

“Cheguei à Câmara Municipal pelo meu trabalho e fui convidada para a Secretaria por conta de meu trabalho. Mas, se fiz trabalho diferenciado nas escolas onde trabalhei, na secretaria de esportes e na Câmara, é porque sempre dei o meu melhor e pude sempre contar com grandes equipes de profissionais. Na assistência social não será diferente. Vamos trabalhar com equipe e faremos a diferença. Eu continuo vereadora, mas licenciada. E a Secretaria de Assistência social estará de portas abertas para ouvir os vereadores e a população para realizar o trabalho”, finalizou a vereadora, que recebeu homenagens de despedida por todos os companheiros de Legislativo.

O presidente da Câmara, vereador Luciano Molina (PL) foi o primeiro, ao final da sessão, a cumprimentar a vereadora, manifestando a confiança que a professora Jossuela desempenhará papel qualificado na Secretaria, como fez ao longo do período em que esteve na Câmara.

Molina informou que, com o licenciamento da vereadora, a convocação do suplente para a Câmara deve ser formalizada até esta quarta-feira (8). O suplente da vereadora Jossuela é Mário Felippe Rodrigues, que fez 891 votos nas eleições municipais de 2020, pelo PROS. A Professora Jossuela, por sua vez, foi eleita com 966 votos.

