A parlamentar também questionou a falta de providências diante da situação e demonstrou preocupação com o tratamento oferecido à população

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Eliana Rocha (Solidariedade) manifestou indignação com a situação enfrentada por pacientes e profissionais da UBS Raul Castilho, no Núcleo Habitacional João Paulo, que voltou a sofrer com alagamentos. Segundo a vereadora, antes mesmo do horário do almoço, a unidade já estava completamente alagada. Vídeos enviados por pessoas que estavam no local aguardando atendimento mostram as condições enfrentadas pela população.

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Em seu pronunciamento, a vereadora destacou que o problema não é recente e não deve ser tratado como responsabilidade exclusiva de uma gestão municipal, mas como uma situação que precisa ser resolvida com urgência. “Não é um problema desta gestão ou daquela gestão. É um problema que precisamos resolver. Fomos eleitos para trazer soluções”, afirmou.

A parlamentar também questionou a falta de providências diante da situação e demonstrou preocupação com o tratamento oferecido à população que depende dos serviços da unidade de saúde. “É falta de prioridade? É falta de interesse? De cuidar de fato das pessoas? É muito triste saber que as pessoas são tratadas dessa forma”, declarou.

A vereadora disse que recebe cobranças constantes dos moradores, tanto pessoalmente quanto pelo WhatsApp, e que não pretende permanecer em silêncio diante dos problemas enfrentados pela comunidade. Ela também lembrou que mantém seu comércio há quase 30 anos em uma esquina próxima à UBS, o que reforça sua ligação com a região e o contato diário com as demandas dos moradores.

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Como alternativa para contribuir com a solução, a parlamentar informou que está verificando juridicamente a possibilidade de utilizar recursos de sua emenda impositiva para atender à necessidade da unidade. Segundo Eliana Rocha, pela primeira vez, cada vereador contará com aproximadamente R$ 240 mil em emendas impositivas, que poderão ser destinados a investimentos e melhorias no município, conforme as regras legais.

Se for possível, a intenção da vereadora é direcionar sua emenda para a reforma do telhado da UBS Raul Castilho, buscando ao menos resolver o problema das infiltrações e dos alagamentos que comprometem o funcionamento da unidade. “Se for falta de recurso, estou vendo juridicamente se é possível fazer isso. Minha emenda impositiva está destinada à reforma do telhado, pelo menos para que esse alagamento deixe de acontecer”, afirmou.

Ao encerrar sua fala, a vereadora disse que sua missão é buscar soluções concretas para os problemas da população e que continuará trabalhando nesse sentido até o último dia de seu mandato. “Eu não sou conivente com coisa errada. Nós, vereadores, precisamos trazer soluções, e é isso que estamos fazendo e que continuarei fazendo até o último dia do meu mandato”, concluiu.