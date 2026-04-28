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LEGISLATIVO

Vereadora cobra novo CMEI no João Paulo em sessão itinerante

Parlamentar aproveitou a primeira sessão no bairro para reforçar pedido por vagas na educação infantil e mais consultas na saúde em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 10:19:11 Editado em 28.04.2026, 10:22:03
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A necessidade de acompanhar o crescimento populacional com investimentos em infraestrutura básica marcou o discurso da vereadora Eliana Rocha (SD) durante a primeira sessão itinerante da Câmara Municipal de Apucarana, realizada no Núcleo Habitacional João Paulo. A parlamentar aproveitou a proximidade com a comunidade para cobrar a ampliação e a construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) para atender a região, além de melhorias no atendimento de saúde.

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Moradora do bairro, Eliana destacou a importância de levar as sessões do Legislativo para mais perto da população, mas ressaltou que a aproximação precisa vir acompanhada de resoluções por parte do Executivo.

“A sessão foi ótima, primeira sessão itinerante em um bairro e que bom que foi aqui na minha casa, aqui no meu bairro, no João Paulo. Eu acho que é muito importante essa proximidade com a comunidade, essa proximidade com as pessoas, mas nós não podemos deixar de atender as demandas, de fazer as cobranças que a gente recebe lá no gabinete”, afirmou a vereadora.

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Vereadora cobra novo CMEI no João Paulo em sessão itinerante
AutorEliana Rocha (SD), vereadora de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Durante sua fala, a parlamentar justificou o tom de urgência devido à expansão acelerada da localidade. “Hoje eu fui um pouco mais firme nessas cobranças, falei um pouco mais, porque a nossa região é uma das maiores regiões da cidade, aumentando, crescendo, e a gente precisa de ter mais consultas nos postos de saúde, precisamos ter mais vagas nos CMEIs e precisamos trazer para cá obras grandes, que valorizem ainda mais essa região”, pontuou.

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crescimento populacional Demandas Sociais Educação Infantil infraestrutura participação comunitária Saúde Pública
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