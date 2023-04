Vereador Tiago não desiste de trazer a Ceasa para Apucarana

Da Redação

O vereador destaca

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB) insiste na instalação de uma unidade da Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa) em Apucarana. O objetivo é valorizar a agricultura familiar, estimulando ainda mais a economia regional com a geração de emprego e renda. Ele foi ouvido pelo TNOnline nesta semana na série de entrevistas com os vereadores locais.

Tiago Lima lembra que Apucarana é município polo do Vale do Ivaí que representa 26 cidades que, juntas, ultrapassam 300 mil habitantes e, em todas essas localidades, a agricultura está entre as principais atividades econômicas. “Temos muitos agricultores em Apucarana e região. E hoje eles têm que levar sua produção para a Ceasa de Londrina ou Maringá. E quem ganha dinheiro é o atravessador, fora os gastos com transporte. Acho que Apucarana tem toda condição de ter uma sede para que o pequeno agricultor possa agregar valor à sua produção estimulando ainda mais a economia regional”, ressalta.

No primeiro ano de seu mandato o vereador chegou a entregar um requerimento aprovado pela Câmara Municipal à direção da Ceasa e à Secretaria de Estado da Agricultura pedindo a instalação de uma Ceasa em Apucarana, mas até agora nada.

O vereador também destaca o potencial logístico e econômico de Apucarana que pode ser explorado ainda mais com investimento em novos parques industriais. Na opinião de Lima, o trecho da PR-444, que liga Maringá a Londrina, é uma área totalmente rural que pode ser explorada. “Apucarana é uma cidade que tem identidade própria. Estamos entre Maringá e Londrina e não dependemos economicamente das duas cidades. Pelo contrário. Temos um potencial de crescimento muito maior porque somos uma cidade polo de uma região de 26 municípios. Acredito que Apucarana possa se desenvolver bastante na região rural de acesso à PR-444, gerando assim mais empregos e renda. Uma cidade só cresce quando gera oportunidades e investimentos e investir em novos parques industriais iria destravar o crescimento da cidade. Eu penso grande para a cidade de Apucarana”, conclui o vereador.

Assista:

