Vereador Tiago Cordeiro está internado no Hospital da Providência desde sexta-feira
Parlamentar vem enfrentando, ao longo dos últimos anos, crises recorrentes de gota
A assessoria de imprensa do vereador Tiago Cordeiro informa que o parlamentar está internado desde a última sexta-feira, no Hospital da Providência, em Apucarana, onde recebe acompanhamento médico e tratamento adequado.
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Tiago vem enfrentando, ao longo dos últimos anos, crises recorrentes de gota, uma doença inflamatória provocada pelo ácido úrico elevado, que atinge principalmente as articulações e pode causar dores muito intensas, inchaço e dificuldade de locomoção.
Nos últimos meses, o quadro se tornou mais frequente e exigiu atenção redobrada da equipe médica. A internação foi necessária para controlar a dor, reduzir o processo inflamatório e garantir maior segurança no tratamento.
Mesmo diante do momento delicado, o vereador segue consciente, assistido pela equipe hospitalar e recebendo o apoio da família. Sua equipe também permanece acompanhando as demandas do mandato e mantendo a organização dos trabalhos legislativos dentro do possível.
A família e a assessoria agradecem todas as mensagens de carinho, apoio e orações recebidas, e informam que novas atualizações serão repassadas conforme orientação médica.