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RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA

Vereador Tiago Cordeiro destaca avanços na recuperação asfáltica de Apucarana

Trabalhos de infraestrutura urbana já alcançaram mais de 17 bairros da cidade

Escrito por Da Redação
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Vereador Tiago Cordeiro destaca avanços na recuperação asfáltica de Apucarana
Autor Segundo o vereador, as frentes de trabalho já contemplaram mais de 17 bairros - Foto: Câmara de Apucarana

O vereador Tiago Cordeiro destacou o avanço do programa de recuperação da malha viária de Apucarana e defendeu a qualidade dos serviços de micropavimentação realizados na cidade. O pronunciamento ocorreu durante uma sessão itinerante da Câmara Municipal, realizada no Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira. O parlamentar pontuou que os investimentos em infraestrutura trazem benefícios imediatos para a população e garantem economia aos cofres públicos a longo prazo.

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Segundo o vereador, as frentes de trabalho já contemplaram mais de 17 bairros, abrangendo também a região central e áreas que receberam pavimentação nova, como o Residencial Michel Soni. Ele argumentou que a execução adequada dessas obras prolonga a vida útil das vias e evita a necessidade de manutenções constantes. Para Cordeiro, a realização de um serviço de qualidade elimina o retrabalho e, consequentemente, impede o desperdício de dinheiro público.

Durante a sessão, o parlamentar também aproveitou para esclarecer o processo técnico que envolve o assentamento do asfalto após as obras. Ele explicou que o micropavimento, por ser uma camada aplicada sobre a base existente, passa por um processo natural de acomodação e compactação provocado pelo tráfego de veículos. Por essa razão, o centro das pistas tende a se estabilizar de forma mais rápida do que as faixas laterais utilizadas para estacionamento, onde a circulação de carros é significativamente menor. Na avaliação do vereador, o sucesso de uma obra de pavimentação deve ser medido por sua durabilidade e desempenho técnico ao longo do tempo, e não apenas pelo aspecto visual imediato.

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Por fim, Tiago Cordeiro defendeu a manutenção preventiva das ruas como uma estratégia essencial de gestão pública, capaz de preservar a infraestrutura existente e evitar os altos custos envolvidos na reconstrução total de vias deterioradas. O vereador garantiu que continuará acompanhando e fiscalizando os investimentos em mobilidade urbana no município, cobrando melhorias quando necessário, mas reconhecendo a importância das políticas de conservação que vêm sendo implementadas em diversas regiões de Apucarana.

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Apucarana infraestrutura manutenção preventiva micropavimentação Mobilidade Urbana Tiago Cordeiro
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