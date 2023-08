Vereador que atacou nordestinos no PR é alvo de pedido de investigação

O vereador Moisés Tavares (Cidadania) vai protocolar na tarde desta quarta-feira (16) um pedido de abertura de comissão processante que pode motivar a cassação do vereador Antônio Garcia, o Toninho Garcia (União Brasil), de Apucarana, no Norte do Paraná, por conta de fala xenofóbica contra os nordestinos. Na sessão da última segunda-feira (14), Toninho Garcia afirmou que os nordestinos “não gostam muito de trabalhar”.

continua após publicidade

Ele fez o comentário durante votação de projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo (Amuvitur). “É um projeto tão importante, porque o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste. No Nordeste, o pessoal não gosta muito de trabalhar, uma parte lá, não todos, não vamos abranger todos, não, mas daí tem o turismo do Nordeste, tem as águas do Nordeste. Aí agora vai fazer o contrário, vai vir para o turismo de Apucarana. Então, de vez a gente sair daqui para outras áreas de turismo, a gente vai angariar mais gente para o turismo de Apucarana”, disse. Reveja o momento da declaração abaixo

O vereador Moisés Tavares, que rebateu no discurso seguinte a fala preconceituosa do colega de plenário, decidiu ingressar com pedido de investigação contra o colega. Após recolher a documentação necessária, ele vai protocolar a solicitação de criação de comissão agora à tarde, que depois precisa ser aprovada no plenário. Depois de instituída a comissão, o vereador Toninho Garcia pode sofrer pedido de cassação ou sanções disciplinares.

continua após publicidade

Filho de nordestinos - a mãe dele é natural da Bahia-, Moisés Tavares se mostra indignado com a fala xenofóbica do colega de plenário e entende que houve quebra de decoro parlamentar. Segundo ele, Toninho Garcia pode ser enquadrado no artigo 79 do Regimento Interno da Casa, que trata da conduta dos vereadores.

"O pedido de comissão processante é totalmente necessário diante da gravidade das declarações. É preciso que haja uma punição para que esse tipo de situação seja normalizada e não se repita, não apenas entre agentes públicos, mas também com a população", afirma.

Segundo Moisés, é um dever como vereador fazer a denúncia para não cometer ato de prevaricação. "Como filho de uma nordestina, sei da luta e do trabalho da minha mãe e de todas as outras pessoas do Nordeste", afirma. Ele assinala ainda a presença de milhares de nordestinos em Apucarana e no Paraná para rechaçar as declarações do colega de plenário.

continua após publicidade

NOTA OFICIAL

Após a repercussão negativa, Toninho Garcia pediu desculpas pela fala preconceituosa. Em nota, o vereador afirma que repudia qualquer ato de discriminação, seja por raça, gênero, orientação sexual, religião, ideologia, origem étnica ou qualquer diversidade e pede desculpas à toda comunidade nordestina pela fala equivocada durante a sessão plenária.

"Destaco que reconheço como trabalhadores e produtores de riqueza ao país, todos aqueles oriundos da citada região brasileira. Reafirmo, que minha intenção e propósito jamais foram ofender ou mesmo manifestar qualquer sentimento de discórdia, bem como não foi minha intenção ou desejo provocar qualquer forma de preconceito ou falta de respeito. Priorizando a união de todos em prol do desenvolvimento do município e do Vale do Ivaí, quero igualmente manifestar pedido de desculpas aos meus pares nesta Casa, manifestando total respeito a atividade legislativa e aos brasileiros de qualquer origem", diz o texto.



continua após publicidade

Reveja

Antônio Garcia, de Apucarana, fez declaração preconceituosa ao votar projeto que tratava sobre o turismo tnonline

Siga o TNOnline no Google News