Vereador propõe melhorias e criação de associação para motoboys em Apucarana





As demandas por melhorias nas condições de trabalho dos entregadores por aplicativo ganharam destaque na Câmara Municipal de Apucarana. Após a sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (15), o vereador Tiago Cordeiro (PDT) detalhou as principais reivindicações da categoria no município, que incluem a criação de bases de apoio logístico e a ampliação de vagas exclusivas de estacionamento em pontos estratégicos da cidade, como na Praça do Redondo.



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De acordo com o parlamentar, o fortalecimento do setor de delivery exige uma resposta do poder público em termos de infraestrutura urbana. Cordeiro informou que já iniciou tratativas com órgãos municipais para viabilizar as melhorias operacionais solicitadas pelos profissionais.

"Todo mundo sabe do crescimento dos deliverys. A gente anda na rua e vê motoboy para cá, motoboy para lá, é uma profissão que em Apucarana, acho que todo o Brasil está muito em alta e a classe vem reivindicando melhorias. Uma base de apoio, mais vagas, melhores condições de trabalho e nós trazemos essa pauta para dentro também", pontuou o vereador.

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Para avançar com as negociações, o parlamentar sugeriu que a categoria se organize formalmente. "Eles reivindicam também outros locais para que possam ter uma base maior. E falei para eles, eu acho que é importante fazer uma organização através de uma associação, de um CNPJ, para que eles possam cada vez mais garantir mais direitos também e essa luta cada vez mais prosperar e ter melhores condições aqui na cidade de Apucarana", explicou.





Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Além da pauta dos motoboys, Cordeiro relembrou o andamento do projeto da "Rua do Grau", iniciativa de sua autoria voltada para praticantes de wheeling (manobras em duas rodas). O objetivo da lei, segundo ele, é retirar a prática ilegal das vias públicas e concentrá-la em um ambiente seguro, que futuramente integrará um Centro de Velocidade e Eventos regional.