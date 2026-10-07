Vereador pede medidas excepcionais nas contas da Sanepar e da Copel para famílias atingidas pelo temporal

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Apucarana desta segunda-feira (5), o vereador Tiago Cordeiro (PDT) apresentou requerimentos que serão discutidos e votados na próxima sessão da Câmara de Apucarana. Os pedidos buscam medidas excepcionais da Sanepar e da Copel para ajudar famílias que tiveram prejuízos com o temporal.

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Entre as propostas estão a possibilidade de oferecer prazos maiores, condições especiais e, dentro da legalidade, outras formas de aliviar as despesas das famílias atingidas. “Passamos por momentos muito difíceis, em que muitas famílias perderam tudo e não têm condições de pagar contas a mais. Na sessão da próxima semana vamos discutir e votar esses dois requerimentos, que são de extrema importância”, afirmou o vereador.

Tiago Cordeiro destacou que muitos moradores perderam móveis, eletrodomésticos e tiveram danos nos telhados e nas próprias casas. Segundo ele, essas famílias agora precisam dividir a renda entre as despesas do dia a dia e os custos para reconstruir seus lares.

“Muitas pessoas tiveram prejuízos enormes e agora enfrentam a difícil missão de reconstruir seus lares. Neste momento, o poder público precisa ter sensibilidade e agir para aliviar o peso sobre quem mais precisa”, disse.

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Os requerimentos serão analisados e votados na próxima sessão. “Quem perdeu tanto em poucos minutos precisa de apoio para conseguir recomeçar. Seguiremos trabalhando, cobrando e buscando soluções para que nenhuma família fique desamparada. É hora de cuidar das pessoas e ajudar Apucarana a se reconstruir”, concluiu.