Vereador Moisés Tavares é internado com dengue em Apucarana

O vereador Moisés Tavares Domingos (Cidadania), de Apucarana, está internado com dengue no Hospital da Providência desde o último domingo (7). A informação foi confirmada por familiares dele ao TNOnline.

Na última sexta-feira (5), ele foi atendido na Unida Básica de Saúde (UBS) Bolívar Pavão, do Jardim América, que constatou a doença, receitou os medicamentos e o liberou para fazer o tratamento em casa.

Na tarde de sábado (6) no entanto, seu quadro de saúde piorou e ele foi atendido na UPA 24 horas, que recomendou sua internação no "Providência". Até esta terça-feira à tarde, ele continuava internado com um quadro estável.

Além do vereador, o ex-prefeito de Apucarana, João Carlos de Oliveira, está recolhido em sua residência já há oito dias por conta da dengue. Ele está fazendo tratamento para se recuperar da doença, que foi acometido logo no início do ano. “Eu já não aguento mais ficar em casa”, disse nesta terça-feira o ex-prefeito, que espera ficar livre desta doença o mais rápido possível e voltar a trabalhar no seu escritório de contabilidade.

João Carlos foi prefeito de Apucarana no mandato de 2009 a 2012. Ultimamente ele era filiado ao PTB, partido que se juntou ao Patriota, resultando no Partido da Renovação Democrática (PRD). João Carlos era presidente do PTB local e agora aguarda os rumos do novo partido.

Apucarana em enfrentando uma epidemia de dengue, com mais de 770 casos confirmados da doença. Um novo boletim deve ser divulgado nesta terça-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) com números atualizados.

