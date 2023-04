Vereador Mário Felippe defende projeto voltado à saúde mental; assista

Da Redação

Mário Felippe é o entrevistado desta semana

O vereador Mário Felippe Rodrigues (PROS) pretende criar em Apucarana um projeto para promover atendimento humanizado focado na saúde mental de pacientes e, sobretudo, dos profissionais que atuam no município. O objetivo é implementar capacitação e acompanhamento psicológico especializado para melhorar o atendimento da população e também dar uma maior atenção aos trabalhadores da saúde.

Mário Felippe é o entrevistado desta semana dentro da série do TNOnline, que está ouvindo as propostas e divulgando o trabalho dos 11 vereadores de Apucarana.

Segundo Mário Felippe, o projeto está quase pronto e já foi apresentado ao Secretário Municipal de Saúde, Emídio Bachiega. “A ideia é promover atendimento humanizado nos dois ambientes, o do paciente e do funcionário que tem o lar, a vida profissional e às vezes não está bem e precisa de atendimento também. É um critério de justiça e igualdade para todos. Vou dar entrada nesse projeto logo e se a gente conseguir implementar esse atendimento humanizado a qualidade do serviço de saúde vai subir muito. E quando você trabalha a saúde mental, você trabalha toda a saúde. Por que quando a pessoa não está bem mentalmente isso abala toda a família. Então temos que nos preocupar com isso, pois é necessário”, assegura.

Mário Felippe, que assumiu uma cadeira na Câmara Municipal em fevereiro deste ano como suplente da professora Jossuela Pirelli (PROS), afirma que seu mandato é baseado em princípios éticos e transparentes. Na condição de um dos líderes do movimento Renovação Carismática Católica de Apucarana, ele afirma que adotou a conduta política de liberdade, desde que isso promova a vida da população.

“Gosto de andar nos bairros e ver as necessidades das pessoas. Gosto de fazer esse trabalho com muita transparência, primeiro em respeito a Deus. E como membro da Renovação Carismática Católica tenho a filosofia de ser verdadeiro, honesto e praticar o bem. Essa é a nossa conduta”, assinala. Assista:





