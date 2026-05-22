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DENÚNCIA

Vereador Lucas Leugi é alvo de pedido de cassação em Apucarana

Morador entrou com solicitação e acusa parlamentar de adulterar vídeo institucional com inteligência artificial; entenda

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 19:14:11 Editado em 22.05.2026, 19:17:29
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O vereador Lucas Leugi (PSD) é alvo de um pedido de cassação de mandato na Câmara de Apucarana. A denúncia por quebra de decoro parlamentar foi protocolada por um morador da cidade na quinta-feira (21), que acusa o parlamentar de utilizar ferramentas de inteligência artificial para manipular um vídeo institucional da Prefeitura e pede a abertura de uma Comissão Processante. Leugi afirmou que a denúncia teria influência da gestão atual por conta da sua atuação combativa no Legislativo.

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O pedido do morador será lido na sessão ordinária da próxima segunda-feira (25) e já votado no plenário. Caso aceito pelo Legislativo, uma comissão processante será formada, composta por três vereadores.

O autor da proposição contra Lucas Leugi é o cidadão identificado como Wilson Bovo Ferreira. Segundo o documento apresentado à Câmara, a acusação central envolve a prática conhecida como "deepfake" — técnica de manipulação digital avançada. O alvo da adulteração teria sido um material audiovisual veiculado pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) e pelo deputado Delegado Jacovós (PL), que abordava a redução da dívida pública do município.

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"Constata-se que o denunciado, dolosamente, adulterou um vídeo veiculado pelo então prefeito Rodolfo Mota, juntamente com o então deputado Jacovós, onde tratava-se da redução da dívida pública municipal, que o fez com o auxílio de IA (inteligência artificial)". O material manipulado chegou a ser publicado no perfil do Instagram do próprio vereador, o que, segundo a denúncia, propagou notícias falsas e gerou impacto negativo à imagem dos políticos envolvidos.

O episódio foi parar na Justiça. O prefeito Rodolfo Mota ingressou com uma ação pedindo a retirada do material. O vereador obteve também uma liminar no caso posteriormente, mas acabou mantendo a publicação fora do ar.


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Vereador Lucas Leugi é alvo de pedido de cassação em Apucarana
AutorLucas Leugi rebate denúncia protocolada na Câmara - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline


LUCAS LEUGI RESPONDE

Em entrevista coletiva, Lucas Leugi afirmou nesta sexta-feira (22) que fez uma paródia em relação a dívida do município nas redes sociais. "O prefeito (Rodolfo Mota), na época, entrou na Justiça e eu ganhei uma liminar em relação a essa paródia [...). Para evitar qualquer outro tipo de dissabor, eu retirei esse vídeo do ar", diz.

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O vereador afirma que a denúncia na Câmara partiu de pessoas ligadas ao prefeito. "Não sei se é por desviar a atenção da população de Apucarana por tudo isso que eu venho denunciando", disse, citando supostas irregularidades em licitações. "Isso deve estar incomodando muito a prefeitura, o prefeito, os amigos do prefeito", pontuou o vereador.

Segundo ele, o autor da denúncia era proprietário de um supermercado em Apucarana e que estaria respondendo a processos judiciais justamente por fraudes em licitação. Durante a coletiva, Leugi apresentou documentos sobre esse processo. Na entrevista, o vereador também revelou que a denúncia foi assinada por Bovo, mas traz anexado o documento de um funcionário comissionado da Prefeitura, que recebe mais de R$ 7 mil por mês.

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