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POLÊMICA

Vereador Lucas Leugi critica empréstimo de R$ 30 milhões em Apucarana

Projeto da Prefeitura de Apucarana para obras e maquinário será votado em sessão extraordinária nesta sexta-feira (7)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 10:04:08 Editado em 04.08.2026, 10:04:01
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O vereador Lucas Leugi (PSD) fez duras críticas ao projeto da Prefeitura de Apucarana que solicita um empréstimo de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Após a sessão ordinária da Câmara Municipal na noite de segunda-feira (3), o parlamentar alertou que, com os juros e o período de carência, a dívida real aos cofres públicos poderá dobrar, chegando a R$ 60 milhões em dez anos.

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Segundo Leugi, o custo mensal do financiamento giraria em torno de R$ 500 mil. O vereador também ressaltou que, se o município aderir a um novo decreto presidencial, haverá um acréscimo de R$ 1,5 milhão em parcelas mensais, elevando o comprometimento do orçamento municipal para R$ 2 milhões ao mês. "É isso o preço que o apucaranense vai pagar", afirmou.

A justificativa do prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) para a captação do recurso inclui a compra de maquinário e obras de pavimentação. No entanto, o parlamentar levantou suspeitas de premeditação nas ações do Executivo. Ele apontou que a Prefeitura já realizou uma "licitação milionária de maquinário pesado" e firmou contrato com uma empresa antes mesmo da aprovação do crédito.

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Em relação à pavimentação, o vereador questionou os serviços de micropavimento a frio realizados desde o início do ano no Afonso Camargo. De acordo com Leugi, o contrato original com uma empresa de Maringá já foi extrapolado, resultando em um aditivo de R$ 7 milhões em apenas quatro meses de execução.


Vereador Lucas Leugi critica empréstimo de R$ 30 milhões em Apucarana
AutorLucas Leugi, vereador em Apucarana - Foto: Divulgação
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