Vereador Facchiano destaca vagas especiais para motociclistas

vereador Luciano Facchiano (PSB)

O setor de Trânsito da Prefeitura de Apucarana realiza estudo para definir zonas para operação de carga e descarga destinadas a motociclistas que atuam no setor de delivery na cidade. A medida visa atender projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo Executivo.

A proposta foi apresentada pelo vereador Luciano Facchiano (PSB) após reivindicação dos profissionais que trabalham com entregas de alimentos e mercadorias em geral em Apucarana. Segundo o setor de trânsito, uma vaga preferencial seria criada ainda nesta semana, enquanto outros locais devem ainda ser analisados para implantação.

Ouvido pelo TNOnline na série de entrevistas com os vereadores apucaranenses, Facchiano destacou a importância da medida. Veja o vídeo no final do texto.

“Vejo que muitos motociclistas ficam dando voltas pelo quarteirão procurando uma vaga para descarregar. As vagas já existentes de motos sempre estão todas ocupadas e esses entregadores ficam rodando para entregar uma mercadoria, algo que levaria alguns minutos”, analisa.

O vereador revela que o projeto não foi ideia sua, mas, sim, de um motociclista que o abordou durante suas andanças pela cidade. Facchiano conta que anda muito pelos bairros e pela zona rural, região onde mora, justamente para ouvir as reivindicações da população e levar as demandas ao plenário da Câmara. “Eu vou ao encontro da população para ouvir o que as pessoas precisam”, afirma.

Carlos Mendes, responsável pelo setor de Trânsito, Transporte e Inovação da Prefeitura, destaca que a criação de vagas para motociclistas que atuam como delivery é uma demanda necessária que surgiu principalmente a partir da pandemia.

Segundo ele, essas novas vagas poderão reduzir infrações de trânsito e até acidentes. "Acaba ajudando a evitar a principal infração de trânsito causada pela falta de vagas para motos, que é a parada na calçada. Com as vagas preferenciais, vamos regularizar isso", afirma.









