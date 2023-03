Vereador em primeiro mandato, Recife destaca aprendizado; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rodrigo Lievore (União Brasil)

O site TNOnline/Tribuna do Norte dá sequência neste sábado à rodada de entrevistas com vereadores de Apucarana. O objetivo é estabelecer um canal de comunicação com o Legislativo e dar espaço aos vereadores para falarem de suas propostas de trabalho.

continua após publicidade .

O convidado deste sábado é o vereador Rodrigo Lievore (União Brasil), conhecido como Recife. Ele está no primeiro mandato e fala sobre a experiência durante os dois anos à frente do cargo político.

-LEIA MAIS: Mauro Bertoli faz avaliação positiva da gestão municipal; assista

continua após publicidade .

“São dois anos de aprendizado constante. Temos trabalhado muito neste período. Por quatro anos estive no comando da Agência do Trabalhador a convite do Beto Preto e continuamos com o Junior da Femac e Paulo Vital”, avalia.

O vereador faz parte da base do prefeito Junior da Femac (PSD) e do vice-prefeito Paulo Vital (PSD), e comenta conduta nas sessões. “Política é feita em grupo e pertencemos ao grupo do Junior da Femac e do Paulo Vital, além de nosso líder maior, o deputado federal Beto Preto. Dentro da sessão, procuramos discutir projetos, divergindo em alguns momentos, mas sempre pontuamos que a cidade está no caminho certo. Defendemos a gestão do Junior da Femac, pois a cidade está evoluindo. Apucarana tem bons índices na geração de empregos, na educação e em outros setores”, diz

Idealizador do programa ‘Feira Verde’, ativo desde 2022, Recife agradece o apoio do prefeito. “Desde o começo o Junior não mediu esforços e abraçou a causa. O programa teve uma adesão grande da população e vem sendo executado com sucesso. É uma rede de sustentabilidade, que prevê que a cada quatro quilos de material reciclado a população pode trocar por um quilo de alimento”, explica.

Sobre os planos para o futuro, Recife diz que está em andamento o projeto Rua Gastronômica, em parceria com o vereador Tiago Cordeiro. “Estamos terminando de alinhar esse projeto, que visa classificar e reconhecer a Rua Oswaldo Cruz com uma rua gastronomia. É algo que já existe, mas é mais uma forma de atrair reconhecimento e fortalecer a rua como um ponto gastronômico e turístico. Estamos em contato com empresários e moradores para que seja alinhado para ambos os lados”, esclarece. null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News