Vereador do PR diz que "nordestinos não gostam de trabalhar"; veja

O vereador Antônio Garcia, o Toninho Garcia (União Brasil), gerou polêmica na Câmara de Apucarana, no Norte do Paraná, na sessão desta segunda-feira (14), ao afirmar que os nordestinos “não gostam de trabalhar”. Ele imediatamente foi contestado por outros vereadores no plenário. veja abaixo o vídeo

Ele fez o comentário durante votação de projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo (Amuvitur). “É um projeto tão importante, porque o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste. No Nordeste, o pessoal não gosta muito de trabalhar, uma parte lá, não todos, não vamos abranger todos, não, mas daí tem o turismo do Nordeste, tem as águas do Nordeste. Aí agora vai fazer o contrário, vai vir para o turismo de Apucarana. Então, de vez a gente sair daqui para outras áreas de turismo, a gente vai angariar mais gente para o turismo de Apucarana”, disse.

O vereador Moisés Tavares (Cidadania) rebateu no discurso seguinte a fala preconceituosa. “Repudio veementemente aqueles que têm qualquer tipo de preconceito com outros irmãos de outros estados, de outras regiões, E reconhecendo o total trabalho das pessoas dignas, daquelas que fazem a economia e o turismo de qualquer região, como filho de um nordestino, repudio qualquer forma de preconceito”, afirmou.

O vereador Lucas Leugi (PP) também reagiu. “Existe uma frase que diz assim: há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Tem gente que perde a oportunidade de ficar quieto. Eu quero aqui me solidarizar a você, Recife (vereador), que veio do Nordeste e tantas outras famílias que vieram do Nordeste procurar uma vida melhor, qualidade de vida para a sua família. Tenho muitos amigos que vieram do nordeste e a eles tenho o maior respeito”, disse.

O vereador Rodrigo Lievore (União Brasil), o Recife, também lamentou a fala. Ele destacou suas origens no Nordeste, do qual recebeu o apelido. "Tenho que deixar registrado o orgulho de ser nordestino. Ocupa uma cadeira aqui na Câmara um nordestino, que carrega no nome a cidade onde nasceu. O povo nordestino é muito trabalhador e muito competente", disse.



Toninho tentou emendar depois. “A gente fala de um jeito e a pessoa interpreta de um outro. Para quem sabe ler um pingo é letra. Eu não discrimino pessoas do Nordeste”, afirmou.

