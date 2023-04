Vereador destaca luta pelo recape asfáltico em distritos de Apucarana

Da Redação

Poim concedeu uma entrevista ao TnOnline

A estrada que liga os distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro, em Apucarana, vai receber recape asfáltico em toda sua extensão, conforme reivindicação antiga dos moradores e uma luta do vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD) junto com o ex-prefeito e atual deputado federal Beto Preto (PSD), que conseguiu a liberação do recurso junto ao Governo Federal.

A abertura das propostas de licitação para execução da obra será feita nesta segunda-feira. O projeto prevê investimentos de R$ 3 milhões do Governo Federal e contrapartida de R$ 3 milhões da Prefeitura, totalizando um investimento de R$ 6 milhões.

Entrevistado desta semana do TNOnline, Poim destaca a importância dessa obra. “Esse trecho não recebe recape desde o governo Álvaro Dias. Então entramos em um bom senso para ajudar a população daquela região, principalmente os agricultores que transportam alimentos para nossa mesa. Temos que pensar na agricultura”, destaca. De acordo com Poim, a recuperação da estrada deve ser concluída até julho deste ano. “É uma espera de muitos anos que agora conquistamos com a ajuda do deputado federal Beto Preto”, afirma.

O recape desta estrada está entre os inúmeros benefícios conquistados por Poim para o Pirapó, que é o local onde nasceu, cresceu e mora até hoje com a família. De origem humilde, o ex-boia-fria, que está em seu segundo mandato, destaca com orgulho os projetos propostos por ele que já foram concluídos como o recape asfáltico de 99% das ruas do Pirapó, reforma da Capela Mortuária, reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e o Meu Campinho.

“Antigamente a gente ouvia falar que Pirapó tinha vereador, mas não melhorava nada. Quando fui eleito, foquei meu mandato em levar melhorias para a minha região. Sinto orgulho de ser filho de Pirapó e considero Caixa de São Pedro como a minha segunda casa. Moro até hoje no distrito e tenho orgulho de saber que através da minha pessoa, do meu grupo político, a gente conseguiu transformar o Pirapó”, enfatiza Poim, que também se destacou como presidente da Câmara no biênio 2021/2022.

