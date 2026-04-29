Vereador de Apucarana é investigado por assédio moral e sexual
Denúncia foi feita por duas guardas municipais na Delegacia da Mulher, que investiga o caso; saiba mais
Duas guardas municipais registraram um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher contra o vereador de Apucarana (PR), Pablo Aparecido Rocha Pereira, conhecido como Pablo da Segurança (Cidadania), por suspeita de assédio moral e sexual. As duas mulheres procuraram a Polícia Civil para relatar supostas investidas inoportunas e contatos físicos indesejados por parte do parlamentar que teriam ocorrido em diferentes períodos entre os anos de 2025, quando ele era o comandante da Guarda Municipal, e 2026.
Uma das denunciantes afirmou à Polícia Civil que os supostos casos de assédio sexual teriam ocorrido de forma sistemática entre janeiro e outubro de 2025, enquanto a outra entre o final de março e início de abril deste ano. Elas citam na denúncia contatos físicos indesejados e que o vereador segurava os seus braços ou tocava os seus corpos sem consentimento, condutas que geravam profundo constrangimento.
A delegada Luana Lopes confirmou que um inquérito foi aberto na Delegacia da Mulher e que o caso segue sob investigação.
Procurado para comentar as acusações, o vereador Pablo da Segurança afirmou não ter conhecimento da denúncia registrada na delegacia.
A Câmara de Vereadores, por sua vez, informou que ainda não foi comunicada formalmente sobre o caso. O presidente do Legislativo, vereador Danylo Acioli (MDB), explicou que é necessário aguardar a chegada de um documento oficial dos órgãos de apuração para que a Casa possa se posicionar e tomar as medidas cabíveis.
Acioli destacou, no entanto, que a Câmara é contrária a qualquer tipo de assédio e que as providências necessárias serão adotadas assim que a situação for oficialmente notificada ao Legislativo.
Pablo da Segurança entrou na GCM em 2008 e, entre janeiro e outubro de 2025, foi o comandante da corporação. Ele deixou a função de coordenação para assumir uma cadeira na Câmara de Apucarana, onde atualmente exerce o seu mandato, mas continua atuando como guarda municipal.