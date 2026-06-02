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SAÚDE PÚBLICA

Vereador Danylo Acioli propõe criar Hospital Infantil em Apucarana

Presidente da Câmara de Apucarana sugere expansão de atual PAI; veja

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 13:57:55 Editado em 02.06.2026, 14:32:44
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O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), propôs na sessão da noite desta terça-feira (1º) a criação de um hospital infantil no município. A ideia do parlamentar é aproveitar a estrutura do prédio construído pela gestão passada para abrigar o Hospital de Apucarana (H.A.), com o objetivo de expandir os serviços do atual Pronto Atendimento Infantil (PAI), que já funciona no local. Veja acima

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Durante seu discurso no plenário, Acioli defendeu que o município tem condições orçamentárias para viabilizar a nova unidade de saúde por meio de convênios, sugerindo uma gestão terceirizada. Segundo o vereador, a estrutura existente já conta com leitos e capacidade para atendimentos. O presidente do Legislativo classifica o PAI como um modelo bem-sucedido.

"Talvez seja o momento de pensar fora da caixa, aproveitar que o PAI, que é um case de sucesso, para quem não sabe, é um case de sucesso, fazer com que lá nós tenhamos um hospital infantil. Cabe. É possível", afirmou Acioli. Ele ressaltou ainda que procedimentos de alta complexidade não seriam o foco do local. "Porque cirurgias complexas obviamente não serão feitas lá, mas nós temos leitos Na verdade, o que falta agora é vontade (política)".

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Vereador Danylo Acioli propõe criar Hospital Infantil em Apucarana
AutorPronto Atendimento Infantil de Apucarana - Foto: Divulgação

Para tirar o projeto do papel, o vereador enfatizou que a busca por verbas não deve esbarrar em diferenças partidárias. O vereador argumentou que o foco do poder público deve ser a atração de investimentos, independentemente da orientação política dos governos estadual ou federal.

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