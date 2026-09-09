Vereador Danylo Acioli cobra centro de eventos e propõe feira local





A construção de um centro de eventos e a criação de uma feira exclusiva para as marcas de Apucarana foram as principais cobranças do presidente da Câmara Municipal, Danylo Acioli (MDB), em entrevista concedida após a sessão ordinária de terça-feira (8). O parlamentar destacou que o município, sendo o maior polo de confecção do Sul do país e a 15ª maior cidade do estado, precisa de infraestrutura à altura de sua importância econômica.

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Questionado sobre as reclamações do público e expositores em relação à infraestrutura da última edição da Festoque, prejudicada pelo barro e pelas chuvas, Acioli confirmou a urgência de um espaço apropriado. Ele citou o exemplo de Cascavel, que está construindo um grande centro de eventos com recursos estaduais, e questionou a ausência de projetos semelhantes para o Vale do Ivaí.

"A estrutura que eles têm lá é absurda. Por que não Apucarana? Porque Apucarana não é contemplada nesses momentos. É por falta de força no governo do estado? É por falta de força no governo federal? Pois bem, a eleição está aí e agora está na hora de eleger representantes que tenham a capacidade de trazer coisas boas para a cidade de Apucarana", afirmou o vereador.

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Danylo Acioli, presidente da Câmara de Apucarana - Foto: Reprodução Danylo Acioli, presidente da Câmara de Apucarana - Foto: Reprodução

Além da infraestrutura física, o presidente do Legislativo cobrou a realização de uma feira voltada exclusivamente para as empresas apucaranenses, promessa que, segundo ele, não foi cumprida. Acioli destacou que a cidade possui marcas que distribuem para todo o Brasil e possuem até filiais no exterior.

"As nossas marcas próprias são as pérolas da nossa cidade. Precisam ser valorizadas e cuidadas, porque esse é um potencial que nós temos aqui em Apucarana. Elas querem poder ter uma feira própria, e isso é legítimo", pontuou.