Vereador critica "secretário-tampão" na Indústria e Comércio de Apucarana





A burocracia na Prefeitura de Apucarana e a ausência de um secretário titular na pasta de Indústria e Comércio estariam afastando empresas e fazendo o município perder investimentos milionários. A afirmação foi feita pelo vereador Guilherme Livoti (Novo) após a sessão da Câmara Municipal.

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Durante o pronunciamento, o parlamentar criticou a falta de uma gestão voltada ao desenvolvimento econômico e afirmou que a cidade está sem uma liderança efetiva na área há cerca de um ano. “Hoje Apucarana não tem um secretário focado no desenvolvimento econômico da cidade”, declarou.

Segundo ele, empresários interessados em investir no município estariam enfrentando dificuldades para conseguir avanços em projetos protocolados junto à administração municipal.

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O vereador citou o caso de uma rede de postos de combustíveis que tenta viabilizar um empreendimento em Apucarana desde o ano passado, mas ainda enfrenta entraves burocráticos. “É uma empresa que quer investir na cidade, mas não consegue fazer o projeto avançar por causa da burocracia da Prefeitura”, afirmou.

Outro caso mencionado envolve um empresário da própria cidade que, conforme o parlamentar, teria desistido de ampliar os negócios em Apucarana mesmo possuindo cerca de R$ 30 milhões disponíveis para investimento. “Ele acabou optando por investir fora porque não vê perspectiva de crescimento diante da situação atual”, disse.





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Vereador Guilherme Livoti (Novo) - Foto: Reprodução vídeo Vereador Guilherme Livoti (Novo) - Foto: Reprodução vídeo

Diante das reclamações recebidas de profissionais da construção civil e do setor empresarial, o vereador anunciou que irá formalizar um pedido para realização de uma audiência pública na Câmara Municipal. O objetivo é discutir a lentidão na aprovação de projetos imobiliários e possíveis mudanças nos procedimentos adotados pela Prefeitura.

Além das críticas relacionadas ao desenvolvimento econômico, o parlamentar também informou que protocolou um requerimento direcionado à Sanepar e à Agepar questionando a cobrança de uma taxa de ligação de esgoto aplicada a moradores do Jardim Interlagos. “Queremos esclarecer a legalidade dessa cobrança feita aos moradores”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Apucarana e aguarda posicionamento sobre as declarações do vereador.

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