



Recorrentes alagamentos e problemas estruturais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Raul Castilho, localizada no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, motivaram uma cobrança formal na Câmara Municipal na noite de segunda-feira (23). Em entrevista coletiva concedida após a sessão ordinária, o vereador Odarlone Orente (PT) alertou para os riscos enfrentados por pacientes e servidores e sugeriu à Prefeitura o aluguel temporário de um imóvel para manter os atendimentos em condições seguras.

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Segundo o parlamentar, que afirmou já ter trabalhado na unidade, o problema é antigo e se agrava a cada chuva, comprometendo o ambiente de atendimento à saúde. "Lá, especialmente no Raul Castilho, no João Paulo, há anos e anos tem uma condição muito ruim em relação à estrutura. Sem nenhuma paixão, com muito respeito, muita tranquilidade, nós sabemos que não é um feito da administração atual, mas nós precisamos resolver. Toda vez que chove já despenca água dentro daquela unidade, alaga a unidade", relatou Orente.

De acordo com Orente, durante os alagamentos, os próprios trabalhadores precisam interromper a rotina para conter os danos. "Às vezes alaga-se aquela unidade e os servidores têm que proteger os equipamentos que lá dentro estão, às vezes têm que fazer eles mesmos a limpeza, rapar para tentar fazer com que a água saia", afirmou.

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Como alternativa imediata até que as obras definitivas sejam executadas, o parlamentar propôs que o Executivo municipal adote um modelo já utilizado anteriormente na cidade, citando o caso da unidade do Interlagos.

"Fiz uma sugestão à administração municipal: já que houve vários anúncios de emendas, de recursos para a reforma e o reparo daquela estrutura, que enquanto isso não aconteça, que nós possamos, de repente, alugar um espaço, uma casa, e adaptarmos a Unidade Básica de Saúde até que nós tenhamos a solução definitiva. Isso já aconteceu na nossa cidade em outro momento, em relação à unidade do Interlagos, onde foram acolhidas as pessoas numa casa e depois, quando a unidade ficou pronta, transferiu-se para lá todo o serviço", explicou.





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