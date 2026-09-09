Vereador cobra segurança no Terminal Urbano de Apucarana

O vereador Odarlone Orente (PT) cobrou da Prefeitura de Apucarana, na noite de terça-feira (8), medidas urgentes para reforçar a segurança e corrigir falhas no sistema de integração do Terminal Urbano. O pronunciamento ocorreu logo após a sessão ordinária da Câmara Municipal.

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De acordo com o parlamentar, a recente retirada das grades e a abertura total do espaço público trouxeram benefícios de mobilidade, mas deixaram a população e os trabalhadores do entorno vulneráveis. Ele sugere a contratação imediata de vigilância para o local, com atenção especial ao uso dos sanitários.

"Ao retirar a grade e permitir o acesso livre, nós temos que pensar na segurança daquele espaço. Então é importante, é urgente que nós tenhamos segurança permanente ali. Já que parece que aqui gostam de terceirizar, coloque então uma terceirizada para vigiar, cuidar daquele espaço", afirmou o vereador.





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Terminal Urbano de Apucarana - Foto: Reprodução Terminal Urbano de Apucarana - Foto: Reprodução

Outro ponto criticado por Odarlone é a dificuldade que passageiros eventuais enfrentam com as novas tecnologias de bilhetagem. Segundo ele, o modelo atual exclui parte da população. "Muitas pessoas não têm acesso ao cartão, muitas pessoas não têm a sapiência para utilizar o aplicativo e nós precisamos garantir que isso aconteça. Porque a política pública tem que ir ao encontro da necessidade das pessoas. Ela não pode ser boa apenas na propaganda."

Para o vereador, as reclamações são constantes e exigem sensibilidade do Executivo municipal para garantir que a política de integração realmente funcione e que o usuário sinta tranquilidade ao transitar pelo terminal e pelas lojas adjacentes.