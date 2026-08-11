Vereador cobra prazo para obras no campinho da Vila Reis; assista





O vereador Guilherme Livoti (Novo) apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Apucarana cobrando informações oficiais da Prefeitura sobre o cronograma de revitalização do campo de futebol do Distrito de Vila Reis. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira (10), durante entrevista coletiva concedida após sessão ordinária do Legislativo.

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De acordo com o parlamentar, a iniciativa atende a uma demanda direta da comunidade. O principal questionamento dos moradores envolve a retomada das atividades no local, que foi alvo de uma ação de reintegração de posse após ser danificado no início do atual mandato.

"Na semana passada, eu fiz um gabinete na rua lá no bairro, e a maior reclamação disparado que a gente recebe, além dos borrachudos que estão incomodando o pessoal lá na Vila Reis, é com relação ao campinho. O pessoal quer entender quando o campinho vai voltar, quando aquele espaço vai chegar na conclusão da revitalização, para que as crianças e os adultos também possam usar para bater uma bola", relatou Livoti.

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O requerimento de informação, que deve ser votado na próxima sessão da Câmara, busca esclarecer o planejamento do Poder Executivo para a área.

"A gente sabe que no começo do mandato teve um problema ali, de uma pessoa que acabou passando por cima do campinho, destruindo lá. Depois teve uma reintegração de posse, e a gente fez um requerimento aqui para poder entender uma resposta oficial da Prefeitura de qual é o cronograma, qual que é o planejamento, como que está esse processo, para a gente poder dar uma resposta para os moradores do bairro", explicou o vereador.





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