Ventos fortes provocam estragos em Apucarana; vídeo

A mudança no tempo registrada na tarde desta quarta-feira (8), em Apucarana provou estragos em bairros da cidade. Os Bombeiros e socorristas do Samu atendem as ocorrências.

A Escola João Batista, localizada na Rua Jardinópolis na Vila Vitoria Regia, sofreu danos, parte do telhado desabou após os fortes ventos.

Levantamento parcial do Corpo de Bombeiros de Apucarana, divulgado por volta das 17h30, aponta para ocorrências em várias regiões do município. No Núcleo João Paulo, região oeste da cidade, foram registrados pelo menos 3 destelhamentos, além de queda de árvore de grande na Rua Rio Corumbatai e em outro pontos do bairro.

Os bombeiros também atendem ocorrências envolvendo queda de árvores na Vila Regina, Avenida Santa Catarina e Jardim Por do Sol. No Núcleo Recanto do Lago, o muro de uma casa na Rua Beija-flor caiu. As ocorrências estão em atendimento.

Uma árvore também caiu no centro de Apucarana e provocou danos em quatro carros que estavam estacionados na Rua Lapa, nas proximidades da prefeitura. A queda da árvore causou interrupção parcial no fornecimento de energia elétrica. A sessão da Câmara de Apucarana, que estava ocorrendo no momento, foi encerrada.

Segundo a Copel, 6,7 mil domicílios tiveram interrupção no fornecimento de energia com pelo menos duas situações de queda de árvores sobre a rede elétrica.

Veja os estragos na escola:

