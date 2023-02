Veneno dado a "ratos do terminal" causa morte dolorosa, afirma criador

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prefeitura afirma que tenta descobrir quem foi responsável pela atitude, mas enquanto isso, o risco segue exposto

O assunto envolvendo os ratos encontrados em túneis no gramado do terminal urbano de Apucarana, no norte do Paraná, continua rendendo muita preocupação entre os moradores da cidade, principalmente depois que uma grande quantidade de veneno foi lançada no local, sem nenhum tipo de cuidado. A prefeitura afirma que tenta descobrir quem foi responsável pela atitude, mas enquanto isso, o risco segue exposto.

continua após publicidade .

O criador de animais apucaranense Deivid Peterson Turi é um estudioso das raças de ratos domésticos. Ele cria pelo menos 5 raças diferentes dos roedores e defende que a dedetização é o processo mais indicado nesses casos. Porém, afirma que a maneira como a situação foi tratada, não é apropriada e traz outros riscos.

- LEIA MAIS: Moradora grava infestação de ratos no centro de Apucarana; veja

continua após publicidade .

“O veneno colocado ali não foi correto. Ele causa uma morte lenta e dolorosa, pois faz com que os órgãos paralisem aos poucos. Uma dedetização com fumaça ou um produto mais rápido e eficaz resolveria o problema. Da maneira como foi feito ali, cães podem lamber, aves podem consumir e até mesmo crianças, devido ao fluxo de pessoas que passam no local, podem ter algum acidente. O mais correto, agora que já lançaram veneno, seria isolar a área para evitar aproximação no local”, explicou o criador.

Turi afirma que recolher os animais e soltar em outro local, como foi apontado por uma parcela da população, não vai resolver o problema e sim, migrar o problema para outras regiões.

“O que precisa ser feito é o processo de dedetização, infelizmente essa é a realidade dolorida, mas eficaz. Infelizmente essas infestações trazem riscos à sociedade e podem acarretar várias doenças, as mais comuns são leptospirose, peste bubônica, tifo, salmonelose e hantavirose. Estes animais aparentemente domesticados, ao ficarem nas ruas, tiveram contato com lixos e outros animais de esgoto, sendo assim, são animais altamente contaminados, trazendo riscos à saúde pública”, argumentou Turi.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Meio Ambiente apura veneno jogado em 'ratos do terminal' de Apucarana

Outro problema apontado pelo criador, é o risco que os túneis cavados pelos roedores podem trazer às estruturas das construções. Ele faz um alerta:

“Além de doenças, esses animais são capazes de fazer túneis gigantescos, por debaixo da terra, causando problemas em estruturas de construções que podem até causar desmoronamentos, portanto, o problema é muito mais complexo do que parece ser. Não sabemos há quanto tempo esses animais estão lá, então, o ideal seria que os órgãos competentes realizassem uma vistoria para avaliação no local”, sugeriu o criador.

Siga o TNOnline no Google News