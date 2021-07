Vendedora que teve celular furtado consegue comprar outro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A apucaranense Leonice Casturina que teve o celular furtado na primeira semana do mês passado, comemora que já conseguiu comprar outro aparelho.

No dia do crime, câmeras de um comércio flagraram a ação do ladrão, que ainda não foi identificado ou preso. Agora, um mês depois, ela tenta refazer seus contatos.



"Eu agradeço às pessoas que vieram comprar minhas pipocas e me ajudaram guardar um dinheiro pra poder comprar o celular ", disse. Veja:

tnonline

Por, Cezar Neves - Jornalista do Grupo Tribuna do Norte.