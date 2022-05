Vendedora é obrigada a entrar em banheiro durante roubo

Da Redação

Uma loja foi alvo de assalto em Apucarana na manhã desta segunda-feira (9), na Rua Nagib Daher, no centro do município. Uma vendedora foi obrigada a ficar no banheiro da empresa até o ladrão cometer o crime. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

A vítima contou para a PM que o homem entrou na loja, depois o suspeito foi para trás do balcão, a pegou pelo braço e levou ela até o banheiro. O assaltante falou para a vítima esperar por cinco minutos fechada no banheiro, depois, poderia sair.

A vendedora disse que ouviu barulhos de gavetas abrindo e após alguns minutos percebeu que o homem tinha deixado o local. A mulher saiu do banheiro e notou que um celular foi roubado.

O homem aparentava estar com algo embaixo da blusa, que poderia ser uma arma. Buscas foram feitas, mas o assaltante não foi encontrado.