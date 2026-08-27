Vendedor sofre golpe, persegue criminoso e se machuca em Apucarana

Um vendedor de eletrônicos teve um aparelho celular furtado na noite de quarta-feira (26) em Apucarana, após cair em um golpe durante a entrega presencial do produto. O crime aconteceu na Rua Agostinho dos Santos, no Núcleo Habitacional Castelo Branco.

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, a venda do smartphone foi negociada por meio de um aplicativo de mensagens. O ponto de encontro combinado para a finalização do negócio foi em frente à praça da igreja católica da região, nas proximidades do viaduto.

No local, o suposto comprador pediu para segurar o aparelho alegando que precisava tirar uma foto para enviar a uma terceira pessoa. Imediatamente após colocar as mãos no telefone, ele fugiu correndo em direção à linha férrea, sem pagar o valor combinado.

O vendedor tentou correr atrás do falso cliente para recuperar o celular, mas acabou sofrendo uma queda durante a perseguição. O suspeito aproveitou o momento e conseguiu escapar com o aparelho.

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Devido aos ferimentos causados pelo tombo, a vítima precisou buscar atendimento médico. Somente após ser liberado e retornar para casa, o trabalhador acionou a equipe policial. Os agentes registraram o caso, orientaram a vítima e encaminharam as informações para a investigação da Polícia Civil.