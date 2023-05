Vendedor de Vale Sorte é vítima de furto no centro de Apucarana

Da Redação

O homem preencheu os dados da suspeita no bilhete

Um vendedor de Vale Sorte foi vítima de um furto na tarde desta terça-feira (9), na área central de Apucarana, no Norte do Paraná. Uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava um patrulhamento, por volta das 16h59, quando o homem encontrou os militares e relatou o ocorrido.

De acordo com a vítima, uma mulher o abordou, na Rua Osório Ribas de Paula, e demonstrou interesse em adquirir um bilhete que custaria R$ 20. Ainda conforme o vendedor, a mulher deu a entender que pagaria com uma nota de R$ 100.

No momento em que o homem entregou o troco da suposta cliente, no valor de R$ 80, a mulher teria saído correndo com o dinheiro e sem entregar para ele a nota de R$ 100. A vítima afirmou às autoridades que teria preenchido os dados da suspeita no bilhete.

As autoridades fizeram as orientações necessárias e confeccionaram um boletim de ocorrência.

