Vendedor de Apucarana é mais uma vítima da Covid-19

A família e os amigos do vendedor de Apucarana, Luís Antônio Benetti, de 50 anos, lamentam sua morte nesta terça-feira (8). Ele é mais uma vítima da Covid-19 e chegou a ser intubado, mas não resistiu às complicações da doença.

Conforme informações da família, Benetti estava internado no Hospital da Providência. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), não terá velório e o sepultamento ocorre nesta terça-feira (8), às 13 horas, no Cemitério Municipal de Arapongas, cidade onde ele morou com a família por um período.

Familiares e amigos lamentaram no Facebook:

"Nossa Luis Antonio Benetti não dá pra acreditar, foi tudo tão rápido, gostava de vc cara, sempre tão brincalhão, me enchia o saco pra caramba, gostava mesmo de vc, gente boa demais.... irmão do meu cunhado Valdir Benetti... meu Deus, que E e possa confortar o coração de toda família, pq sei que não está sendo fácil pra eles. Vai em paz, meu amigo... e que Deus te receba de braços abertos. Triste demais sua perda".

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais seis óbitos e 141 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (7) em Apucarana. São agora 365 mortes provocadas pela doença e 14 mil diagnósticos positivos do novo coronavírus no município.