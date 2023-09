Vendaval surpreende feirantes em Apucarana; veja

Um temporal provocou estragos na tarde desta quarta-feira (20) em Apucarana, com queda de árvores e destruição de muro em ginásio de escola na região do Núcleo Habitacional João Paulo.

O vendaval interrompeu uma feira no "João Paulo", ao lado do Centro Comunitário. Vídeos gravados por moradores mostram a força do vento no local. Várias barracas que comercializavam hortaliças e verduras, entre outros alimentos, ficaram danificadas, mas ninguém ficou ferido. Micro-ondas, liquidificadores e freezers usados pelos feirantes molharam. Veja o vídeo abaixo

A região do Núcleo João Paulo foi a mais atingida em Apucarana. O muro da quadra esportiva da Escola José Idésio Brianezi, no bairro, não resistiu aos fortes ventos e veio abaixo. De acordo com o prefeito Junior da Femac, ninguém se machucou. “No momento do temporal, os professores e estudantes estavam dentro da escola, em segurança nas salas de aula. A quadra esportiva estava vazia. Graças a Deus, tivemos apenas perdas materiais,” disse aliviado. O vestiário do Centro Comunitário do "João Paulo" também foi danificado.

Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Governador Roberto da Silveira. Os galhos atingiram a fiação. Árvores também caíram na Rua Desembargador Clotário Portugal, no centro, e na Rua São Carlos, na Vila Apucaraninha.

