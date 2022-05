Vendas do Dia das Mães foram 8% maior em Apucarana, diz ACIA

Da Redação

Uma data muito esperada pelos comerciantes, que é considerada o segundo Natal do ano. Assim é o Dia das Mães, que fez o comércio de Apucarana comemorar, mesmo com um número ainda muito abaixo de anos anteriores a pandemia.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, Wanderlei Faganelo, explica que a entidade se baseia no número de consultas do SPC Brasil. “Neste Dia das Mães tivemos um aumento de 8% no número de consultas, comparado ao mesmo período em 2021. Número muito próximo dos indicadores de atividade do Comércio de sistemas de proteção de crédito, que foi de 6.9%”, ressalta Faganelo.

Já a pesquisa da Associação Comercial do Paraná (ACP), realizada no final de abril, apontava um aumento de 8%. “Podemos dizer que ficamos na média, porque somos polo do Vale do Ivaí, temos campanha de prêmios e estes fatores acabam sendo um diferencial”, defende Faganelo.

A retomada pós pandemia está sendo lenta. Tanto que foi tema da palestra do presidente da Faciap e Conselho Deliberativo do Sebrae, Fernando Moraes, nesta segunda-feira (09), na ACIA. “O Dia das Mães mostrou que a população está consumindo, fazendo a economia girar e o empresário tem que acreditar que o pior passou”, reforça Fernando Moares, presidente da Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná.

Sorteio Dia das Mães

E o primeiro sorteio da Campanha Três Corações, edição Dia das Mães, da ACIA, acontece nesta sexta-feira (13). “Serão R$ 10 mil em vales compra para os clientes que escolheram os presentes das Mães nas lojas identificadas com o material da campanha da ACIA”, conclui Faganelo.

Fonte: ACIA.