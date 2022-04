Da Redação

Vendas de Páscoa devem superar expectativas em Apucarana

Comerciantes de Apucarana estão muito satisfeitos com a venda de produtos de Páscoa deste ano e afirmam que o resultado superou as expectativas. Com base na grande movimentação, o setor prevê crescimento de até 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em alguns estabelecimentos, os ovos de chocolate já tinham praticamente acabado nesta quinta-feira, dois dias antes da data.

continua após publicidade .

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) Aída Assunção confirma a estimativa. Ela que também é empresária e proprietária de um estabelecimento comercial, destacou grande movimento de clientes comprando chocolates e de cestas de páscoa, sobretudo nesta semana que antecede a data. “Nós trabalhamos na mesma linha do ano passado e neste ano a venda de cesta está a todo vapor”, afirma.

Mesmo com cenário econômico desfavorável e com a alta no preço do chocolate o gerente de supermercado, Sérgio Lemes da Silva, afirma que as vendas superaram expectativas. No estabelecimento em que ele trabalha as gondolas com ovos de páscoa estavam praticamente vazias e sobraram poucas opções de industrializados. “A gente trabalha com uma variedade extensa de marcas e tipos que atende toda a população”, afirma.

continua após publicidade .

O gerente ressalta ainda que as vendas superaram até mesmo a expectativa da indústria.

Os consumidores que foram as compras nesta quinta-feira tiveram que se adaptar e encontrar alternativas. É o caso da costureira Vanda Amorim, que todo ano compra chocolate para os filhos que hoje têm mais de 20 anos.

“Desde criança eu dou ovo de Páscoa para os dois. Mas agora não compensa, por causa do preço e da quantidade. E eles já são adultos e não se importam mais”, afirma.

continua após publicidade .

O médico veterinário Adriano Zulu é outro consumidor que optou por outra alternativa ao ovo de Páscoa. Ele disse que estava de olho em uma colomba pascal – tipo de pão doce muito parecido com panetone - para presentear sua mãe. “O preço da colomba está razoável, e minha mãe gosta daquela com frutas. Ovo de chocolate eu comprei um para meu filho”, comenta.

E para quem tem que presentear várias pessoas, como é o caso da moradora de Rio Bom Elizabete Teixeira, é melhor recorrer a opções mais baratas. “Tenho que dar chocolates para os filhos, genro, umas cinco pessoas. E o ovo de páscoa está caro, então tem que ser uma caixa de bombom”, afirma.

Matéria escrita por Cindy Santos.