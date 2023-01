Vendas de Natal em Apucarana foram maiores que 2021, diz Acia

Da Redação

A Associação Comercial Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) realizou recentemente pesquisa entre os associados participantes da Campanha de Natal. O objetivo foi levantar informações referente a vendas, contrações, impacto da decoração da cidade e premiação. O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que a associação, em parceria com o Conecta, criou a metodologia da pesquisa e foi responsável pela tabulação dos dados. “Foi a primeira vez que realizamos este trabalho, pois consideramos importante o feedback estatístico dos nossos associados para planejar nossas ações”, frisa Faganello.

A pesquisa perguntou qual foi o desempenho das vendas de Natal deste ano em relação a 2021. “Sendo que 44.7% dos pesquisados responderam que foi superior e 23,4% igual. Apenas 25.5% disseram que foi inferior e o restante não souberam estimar. Avaliamos que estes números refletem o quanto os empresários venderam a mais em volume comparado ao período de pandemia, que foi baixíssimo”, analisa Faganello.

Outro ponto abordado no questionário foi sobre contratações. “Segundo os entrevistados, 27.7% contrataram nos últimos meses. As vagas temporárias devem gerar permanentes, o que é ótimo para a economia”, destaca Faganello.

A pesquisa abordou entre os entrevistados a importância da decoração de Natal. “Mais de 93% dos entrevistados consideraram atrativa a Decoração e nós da ACIA temos que enaltecer o trabalho do poder público neste ano, que adiantou a instalação dos enfeites, bem como estendeu por vários pontos da cidade a iluminação, contribuindo para que as famílias visitassem Apucarana e fizessem suas compras aqui”, ressalta Faganello.

A campanha de Natal da ACIA distribuiu 100 mil reais em vales compra através de raspinhas. “Queríamos saber dos participantes a avaliação deste modelo e a resposta, que era aberta, foi praticamente unânime. Consideraram uma das melhores campanhas dos últimos anos, porque permitiu uma interação grande entre lojistas, vendedores e clientes. A premiação era instantânea o que causava grande felicidade a todos. Para as próximas promoções vamos avaliar a continuidade do mesmo formato”, analisa o presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, que foi eleito Vice-presidente do Comércio na Faciap, que também fez uma pesquisa estadual sobre as vendas do Natal. “Neste levantamento, a Federação obteve um número de 6.6% no aumento das vendas em relação ao de 2021”, diz Faganello.

Expectativa para 2023

A pesquisa tinha por objetivo fazer uma avaliação dos comerciantes no ano de retomada pós pandemia e também fazer uma avaliação deste ano com as mudanças políticas e econômicas que vão ocorrer no país. “Apenas 8.5% dos entrevistados responderam que estão animados. 83%, por sua vez, disseram que estão preocupados com os rumos econômicos do Brasil em 2023”, diz Faganello.

Especificamente sobre o negócio de cada um, a pesquisa perguntou sobre as expectativas. “Aproximadamente 30% dos comerciantes responderam que estão animados. E um pouco mais de 60% preocupados”, relata o presidente da ACIA, .

A pesquisa ouviu 50% dos lojistas participantes da Campanha de Natal da ACIA, que aconteceu no período de 05 a 24 de dezembro.

