“Venci o câncer”: Papo TN deste domingo conta história de superação

A apucaranense Andrea Monteiro é a entrevistada deste domingo, 09, no Papo TN

Aproveitando o período de conscientização do “Outubro Rosa” a apucaranense Andrea Monteiro é a entrevistada deste domingo, 09, no Papo TN. Ela conta sobre sua experiência com o câncer de mama, doença que foi diagnosticada logo após o nascimento da primeira filha.

Andrea precisou passar por intervenção cirúrgica (mastectomia) e foi submetida também ao processo da quimioterapia. Perdeu os cabelos, precisou ficar longe da filha bebê, mas recebeu muito apoio da família, amigos e principalmente do marido durante esse processo.

Uma verdadeira lição de vida te espera no Papo TN deste domingo, a partir das 17h

Quando já estava no final do tratamento, mais uma notícia devastadora invadiu a vida dela: um acidente tirou a vida de seu companheiro de vida.



Mesmo com todas as adversidades, Andrea seguiu o tratamento até o fim, venceu o câncer, e hoje desenvolve um projeto, junto a outras mulheres, para encorajar pacientes do setor de oncologia do Hospital da Providência, em Apucarana.

Uma verdadeira lição de vida te espera no Papo TN deste domingo, a partir das 17h, no site TNOnline, canal do YouTube e nas redes sociais. Imperdível.

A doença

O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição. A taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos/100.000 mulheres, respectivamente (INCA, 2022).

Por conta destes números alarmantes, o mês de Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90.

