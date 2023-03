"Vem buscar se for homem", diz mulher após furtar arma na Vila Reis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Espingarda calibre 36 foi entregue para a PM

"Vem buscar se você for homem". Essa foi a ameaça feita por uma mulher acusada de invadir uma residência no distrito da Vila Reis, em Apucarana, e furtar uma espingarda. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (29) e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

De acordo com relato da vítima, ele teria chego na sua casa, localizada na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, por volta das 20 horas, e encontrado a janela de um dos quartos arrombada. Além da arma, também foi levado a carteira do homem, com documentos pessoais e R$ 800.

- LEIA MAIS: PCPR apreende arma de fogo em investigação de violência doméstica

continua após publicidade .

O homem contou às autoridades que a invasora enviou uma foto pelo WhatsApp. Na imagem, a espingarda furtada foi colocada em cima da cama e uma ameaça foi feita: "vem buscar se você for homem", escreveu a mulher na legenda.

A PM foi acionada e se dirigiu até a residência da suspeita. Trancada e com todas as luzes apagadas, a polícia precisou entrar na casa pelo terreno do vizinho. A mulher foi encontrada e, ao ser questionada, confirmou que havia furtado a arma pois estaria sendo ameaçada.

A mulher abriu a porta da casa e autorizou a entrada da equipe policial. Ela entregou a espingarda calibre 36, com oito cartuchos, para a PM. Novamente questionada, informou que não havia furtado a carteira do homem.

Foi dado voz de prisão e ela foi encaminhada para a 17ª Subdivisão da Polícia para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News