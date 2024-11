Veja vídeos e fotos de incêndio em pátio de veículos apreendidos

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio de grandes proporções atinge na tarde desta segunda-feira (28) o pátio de veículos apreendidos do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que fica no 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Apucarana (PR). Veja vídeo e fotos abaixo

O Corpo de Bombeiros enviou caminhões para combater as chamas no local e confirmou que o incêndio é de "grandes proporções".

Um grande número de veículos apreendidos fica em um terreno aos fundos do batalhão, na saída para Maringá.

Veja vídeos feitos no local





Veja fotos