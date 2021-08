Da Redação

Veja quem pode vacinar nesta sexta-feira (6) em Apucarana

Nesta sexta-feira (6), acontece mais uma etapa da vacinação contra Covid-19, em Apucarana. Serão imunizadas pessoas com retorno marcado para o dia 6 de agosto. Conforme o prefeito Junior da Femac, tem um grande público para vacinar nesta sexta, como pessoas com 55 a 59 anos, profissionais da educação, que recebem a 2ª dose da Astrazeneca.

A imunização acontece no Complexo Esportivo Lagoão, no sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, entre 8h30 às 17h. É preciso levar documentos pessoais e a carteirinha de vacinação.

Apucarana também realiza a Campanha Vacina Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis.