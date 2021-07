Da Redação

Veja quem pode ser vacinado em Apucarana neste domingo (25)

Neste domingo (25) em Apucarana, o esquema de vacinação é para primeira dose da vacina contra a Covid-19, para as pessoas com 32 anos.

No momento da vacinação deve ser apresentado um comprovante de residência, como conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, além de cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

A vacinação é realizada das 8h30 às 17 horas, no Ginásio de Esportes Lagoão, no sistema drive-thru e também dentro do ginásio para quem chega a pé.

Lembrando que a prefeitura continua com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis no posto de vacinação.