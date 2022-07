Veja quem pode ser vacinado em Apucarana nesta sexta-feira (22)

Da Redação

Apucarana segue a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (21), aplicando a 4ª dose. Quem pode receber o imunizante são pessoas com 18 anos ou mais, que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses.

De acordo com a prefeitura da cidade, a aplicação das doses acontece na área interna do Complexo Esportivo Lagoão. Além disso, a imunização contra o vírus ocorre de segunda a sábado, das 8h30 às 17 horas.

Vale lembrar que a 4ª dose também está disponível para profissionais de saúde, respeitando o intervalo de 4 meses da 3ª dose. A dose de reforço (3ª dose) é liberada para adolescentes a partir de 12 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 4 meses. Já a imunização da 1ª dose e 2ª dose atende a população a partir dos 3 anos.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, essa nova faixa etária do público infantil de 3 a 4 anos irá receber o imunizante Coronavac/Butantan. A orientação do Ministério da Saúde é de que seja respeitado um intervalo de 28 dias para a aplicação da segunda dose para este novo grupo. Crianças acima de 5 anos devem ser imunizadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados pelo ministério.

Gripe e sarampo

Apucarana anunciou que as vacinas contra a gripe e sarampo estão liberadas para a população em geral, a partir dos 6 meses, em 26 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

Até o dia 31 de julho cinco Unidades de Saúde de Apucarana vão atender em horário estendido até as 21 horas. As UBS's são: Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Marcos Sanches Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; e Raul Castilho, no Núcleo João Paulo.

A vacina contra a gripe pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da Covid-19. A única exceção nestes casos é para crianças de 5 a 11 anos, que devem aguardar um período de 15 dias entre as vacinas covid e Influenza.

