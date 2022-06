Veja quem pode ser vacinado em Apucarana nesta quarta (22)

Da Redação

A imunização contra covid ocorre de segunda a sábado, das 8h30 às 17 horas

Nesta quarta-feira (22), Apucarana aplica a 4ª dose da vacina contra covid em pessoas com 40 anos ou mais, que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses. A imunização é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, na área interna do ginásio.

A imunização contra o vírus ocorre de segunda a sábado, das 8h30 às 17 horas. Vale lembrar que a 4ª dose também está disponível para profissionais de saúde, respeitando o intervalo de 4 meses da 3ª dose. A dose de reforço (3ª dose) é liberada para adolescentes a partir de 12 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 4 meses. Já a imunização da 1ª dose e 2ª dose atende a população a partir dos 5 anos.

Gripe e sarampo

Apucarana anunciou que as vacinas contra a gripe e sarampo estão liberadas para a população em geral. O imunizante estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s), de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30.

A vacina contra a gripe continua à disposição da população em geral, a partir dos 6 meses, em 26 Unidades Básicas de Saúde. O atendimento é realizado de segunda-feira à sexta-feira, de 8 horas às 16h30.



“Nossas equipes de saúde estão prontas para realizar essa importante imunização que evita que casos graves de doenças respiratórias atinjam nossa população. Temos doses para atender todos os apucaranenses que busquem essa proteção”, afirma o prefeito Junior da Femac.

A vacina trivalente contra a gripe, utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

A vacina contra a gripe pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da Covid-19. A única exceção nestes casos é para crianças de 5 a 11 anos, que devem aguardar um período de 15 dias entre as vacinas covid e Influenza.